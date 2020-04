Los hombres más inmaduros, según su signo zodiacal

¿Vivirías con un hombre que no puede desapegarse de su madre? La astrología revela los signos que son más propensos a la inmadurez

El amor es cuando una persona ama tus virtudes al igual que tus defectos, pero hay ciertas cosas que una mujer no sabe pasar por alto: la inmadurez emocional. Los hombres con esta gran deficiencia, probablemente, no lo muestran al principio y parecen los mejores candidatos. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo te percatas que aún les falta mucho por aprender de la vida.

La relación se va dañando porque son muy indecisos, les cuesta establecer prioridades y en muchas ocasiones priorizan lo que les diga su madre antes que la pareja.

La astrología puede hacer que te ahorres una sorpresa señalándote los hombres del zodiaco que son más propensos a la inmadurez.

Cáncer

Los hombres Cáncer no pueden pasar un día sin llamar a su madre y a menudo comparan a su progenitora con la pareja lo que, evidentemente, genera más discusiones dentro de la relación. Suelen ser muy apegados a la familia y la madurez les llegará cuando tengan sus propios hijos, aunque no en todos los casos.

Virgo

Los estándares que pone Virgo a una pareja se los inculcaron sus padres por eso le cuesta mucho comenzar una relación. Piensan que su compañera debe seguir los comportamientos que le enseñaron a él, caso contrario, se convertirá en alguien a quien siempre estará criticando de manera injusta.

Libra

Los hombres Libra tienen colocada a su madre en un pedestal, esto se debe a cómo fueron educados en su niñez de tal manera que piensan que no hay una mujer mejor que su madre.

Acuario

Son muy delicados y consideran que su pareja les debe cumplir todos sus caprichos. Y es que así los acostumbró su madre desde temprana edad, por lo que esperan que su compañera de vida se comporte igual.

Piscis

Los hombres bajo este signo siempre buscarán a una pareja que se parezca a su madre, en principio no es malo, el problema viene cuando su progenitora no les inculcó los valores adecuados. No obstante, desearán ser apapachados y consolados, tal y como lo haría una madre.

