Los Lakers regresan $4.6 millones de dólares que no debieron recibir

Los Lakers de Los Ángeles devolvieron cerca de $4.6 millones de dólares que recibieron de un programa federal diseñado para apoyar a pequeñas empresas a solventar mejor sus gastos ante crisis económica provocada por la epidemia del coronavirus en los Estados Unidos, el país con más casos de COVID-19 en el mundo.

El club angelino, el cual es el segundo mejor valuado por la revista Forbes, con un estimado superior a los $4 mil millones de dólares, había solicitado la ayuda a través de un programa de protección al empleo; sin embargo, en poco tiempo el recurso se agotó sin haber llegado a las empresas que mayor vulnerabilidad y necesidades tenían.

Trump’s Paycheck Protection Program gave a $4.6 million small business loan to the LOS ANGELES LAKERS.

As thousands of actual small businesses lay off millions of workers nationwide.https://t.co/mqoHJCxTMD

