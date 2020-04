No habrá público por un largo tiempo en las funciones de UFC, asegura Dana White

El presidente de la compañía tiene eventos planeados para el 9, 13 y 16 de mayo, en Jacksonville, Florida

Dana White, presidente de UFC, no descansó hasta imponerse al coronavirus y anunciar tres carteleras para el 9 (UFC 249), 13 y 16 de mayo, en Jacksonville, Florida, además de asegurar que su idea de hacer shows en una isla privada verá la luz en junio.

Sin embargo, hay algo que aún no podrá hacer y está muy consciente de ello, y es que ninguna de las funciones que realice tendrá público, ya que es de suma importancia mantener las medidas de salud y evitar los contagios.

“Obviamente, el mundo va a ser diferente y he estado pensando mucho en el futuro. No espero tener público por mucho tiempo. Ya lo tiré por la ventana. Tienes que mirar todas las cosas diferentes. La gente piensa que no me tomo esto en serio porque quiero volver tan rápido y todas estas otras cosas”, explicó White a Yahoo Sports.

“No es que no me lo tomé en serio. Me tomo esto muy en serio. No planeo tener público por un largo tiempo. Ya estoy pensando mucho antes de este tipo de cosas. Lo único de lo que tengo que preocuparme es de asegurarme que todos estén bien y que pueda realizar los eventos. No necesito de una multitud”, añadió.