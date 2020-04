Cuando no llega el dinero, ¿Cuál es la forma menos dolorosa de pagar la compra?

El acceso al crédito es clave y hay fórmulas más caras que otras. Examine las opciones de rebajar el costo del crédito

No hay fórmulas mágicas con el dinero. Cuando no hay ingresos y los ahorros son escasos algo tan necesario y rutinario como ir al supermercado es una tarea dura para el bolsillo e incluso para un ánimo ya golpeado por los efectos del coronavirus.

El hecho es que cuando no se tiene dinero hay que pagar por tenerlo. Se necesita crédito. Lo único que se puede hacer es buscar la fórmula que duela menos.

Todas las salidas tienen ventajas e inconvenientes y aquí, con la ayuda de Ted Rossman de CreditCard.com, les ayudamos a considerar algunas:

Tarjeta de crédito.

Es quizá la opción más aconsejable. Aunque no se tenga dinero para pagar el balance en el final del ciclo mensual de crédito es la solución más fácil para hacer pagos inmediatos.

Sus tasas de interés son muy elevadas–rondan el 19%– y eso es algo llamativo dado que las tasas a corto plazo de la Reserva Federal están al 0%-0.25%. Con todo, hay emisores de tarjetas que están tratando de tender una mano. Apple Card, dice Rossman, es de la más generosas en este sentido. “Si se pide, ofrecen a los clientes saltarse los pagos de marzo y abril sin que se sumen los intereses”.

“Los consumidores deben pedir a su emisor que les de un alivio de corto plazo”. De hecho este analistas dice que además de Apple, otros emisores de tarjetas están ofreciendo acuerdos similares caso a caso.

Otras cosas que se pueden pedir son intereses más bajos o rebajas comisiones.

Cuando se ofrecen estas ayudas no hay daño para el informe de crédito por lo que “está bien pagar menos o nada durante el tiempo que se tenga permiso sin perjudicar el informe de crédito” por pago tardío.

Rossman anima a que los clientes hablen vía telefónica o chat en internet (ya que las esperas son largas) para pedir estos cambios.

No tenga pena por preguntar y pedir.

Tarjetas con tasas del 0%

Hay tarjetas que ofrecen promociones y ofertas de introducción del 0% durante un periodo de tiempo. Son buenas para hacer transferencias de balances de otras tarjetas caras y poder pagar con el tiempo lo que se debe. El problema es que es crédito, no liquidez, y además estas ofertas ahora son más difíciles de conseguir.

Avances de dinero

En inglés se llaman cash advances. Es un acceso rápido al dinero pero, mucho más caro que hacer compras con tarjetas. La tasa media de este avance de capital es de 24.80% pero hay bancos que están cargando APRs (tasas anuales) del 36%.

Considere además que para pagar un ciclo de crédito tiene un mes y un periodo de gracia. En el caso de los avances de capital los intereses se cargan en el momento. Además, la mayor parte de los emisores de tarjetas que facilitan estos avances cobran una comisión que es del 5% o $10 por ese servicio. La cantidad más alta de las dos.

Rossman recomienda que esta alternativa sea la de último recurso porque es cara. No obstante, es menos cara y menos riesgosa que los créditos del día de pago o los car tittle loans.

Préstamos personales

Son créditos de cantidades que pueden ayudar durante unos meses y tienen unos intereses relativamente bajos (un dígito porcentual) en caso de tener buena historia crediticia. Se otorgan por una serie de meses que pueden llegar a cubrir años para poder pagarlos con comodidad. Muchas empresas financieras en Internet los ofrecen.

Ahora bien, conseguirlos en estos momentos de pandemia no está siendo tarea fácil. Hasta hace unos meses las ofertas de entidades fintech no cesaban pero, ahora se están limitando y los criterios crediticios se han endurecido.

Familia y amigos

Es el método más barato porque normalmente no le van a cobrar intereses y si lo hacen será bajo. No se perjudica la historia crediticia, pero es posible que deje maltrecha una buena relación. Si lo hace, deje por escrito los términos de un acuerdo. Es la mejor manera de no perder dinero ni amistades.

Hacerse un crédito con el plan de pensiones o la casa

Esta opción está abierta en caso de que tenga ahorros en IRA o 401k o sea propietario de una vivienda.

El CARES Act, la ley de estabilización durante el coronavirus, permite que los menores de 59 años y medio puedan tomar hasta $100,000 de su fondo de ahorro para la jubilación 401k sin que se cargue el 10% como penalidad. Tendrá que pagar impuestos por ello, pero puede distribuir esa carga durante tres años.

También se puede tomar un préstamo con el 401k como aval. Normalmente este préstamo solo se puede tomar sobre una cantidad que no supere los $50,000 pero ahora se ha subido esa posibilidad hasta los $100,000.

Tiene sus riesgos y debe consultar con un asesor financiero esta posibilidad que se parece mucho a la de poner la casa como aval en un HELOC. Este es un producto que abre una línea de crédito para hacer frente a costos. No tiene por qué usarse entera. Si pide $50,000 contra el valor de la vivienda, pero solo necesita $5,000 puede usar ese dinero y devolverlo, el resto se queda sin tocar, solo listo para ser usado en caso de necesidad.