El perrito más triste de toda la cuarentena sigue enamorando al mundo y tiene competidores

Seguro que ya conoces al perro más triste de la historia, al menos de la historia reciente del coronavirus.

Big Poppa, nombre real perrito, es un bulldog inglés de tres años que vive en Atlanta, Georgia. Es propiedad de la diseñadora de vestuario Rashida Ellis, de 38 años.

Al perrito le encanta jugar con los niños en su edificio. Sin embargo, debido a la pandemia y el confinamiento por el coronavirus, el bulldog no ha podido ver a ninguno de sus amigos, ya que todos ellos cumplen la orden de distanciamiento social.

Como resultado, Big Poppa se ha sentido bastante deprimido últimamente. No hace otra cosa que sentarse en el balcón y mirar al horizonte, al infinito. Su mirada se pierde queriendo ver a gente a lo lejos. Te entendemos, pequeño.

A principios de esta semana, Rashida tomó una foto de su perro luciendo bastante triste y la foto rápidamente se volvió viral después de que la publicó en las redes sociales.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI

— Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020