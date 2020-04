La anécdota de cuando un presunto narco invitó a Sergio Goycochea a jugar un partido en Colombia: “Vi mucha plata junta”

El guardameta argentino narró el peculiar episodio que vivió en 1989, cuando jugaba para Millonarios de Bogotá

Sergio Goycochea, el exguardameta de la Selección de Argentina, relató un episodio muy curioso de su carrera, cuando fue a jugar un partido de exhibición a una mansión en una montaña en Colombia, como parte de un evento organizado por un personaje misterioso en una época sensible para el país, que en aquel entonces tenía muchos problemas de narcotráfico; al final del duelo, el arquero terminó cobrando su sueldo a un señor que tomó un montón de billetes de la superficie de un escritorio y se los dio.

Pasado el tiempo, Sergio Goycochea mantiene el récord del arquero de Millonarios con más minutos actuados en toda la historia de Copa Libertadores con 930 minutos en 10 partidos. El argentino solo atajó una edición con los azules, en 1989 pero le bastó para imponer esta marca. pic.twitter.com/pQrD02bBm9 — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) April 26, 2020

La anécdota la contó en el programa PH de Telefe, luego de que el conductor pidiera que le dijera si en alguna oportunidad había visto mucho dinero junto, a lo que el guardameta respondió afirmativamente.

“El fútbol y las situaciones del mundo me han puesto en lugares… El día que vi mucha plata junta fue en Colombia, fui a jugar en la casa de montaña de un señor. Fuimos a jugar a una casa espectacular, jugamos un partido, nos atendieron muy bien. Y cuando terminó fuimos a tomar la merienda a la casa y me llevaron a un escritorio donde estaba este señor. Nos llevaban de a uno hasta ahí. Había mucho dinero arriba de la mesa, dólares. Sacó una cantidad, me la dio y me dijo ‘gracias por venir a jugar’. Para la época era un montón de plata; no tiene relación con los números que se manejan ahora”, relató.

“Yo no entendía nada, fui al baño rapidito a contar la plata. La cantidad de dinero dependía del feeling. Si te tocaba un billete de 20, preocupate”, agregó. “Ese año mataron a un árbitro. Yo llegué sin jugar al Mundial de Italia porque se había suspendido el campeonato de Colombia. Un juez de línea se pasó de vivo en algunos fallos y cuando salió del hotel le pegaron nueve tiros”, recordó, haciendo referencia al asesinato del árbitro asistente Álvaro Ortega.

Ex portero argentino Sergio Goycochea recordó el día en el que jugó fútbol con narcotraficantes #CooperativaEnCasa https://t.co/BXxhllMH7q pic.twitter.com/YyI4x5VowA — Cooperativa (@Cooperativa) April 26, 2020

Cuando Andy Kusnetzoff, el conductor del programa le preguntó si se trataba de Pablo Escobar u otro narcotraficante, el guardameta negó que fuera el capo colombiano más conocido, pero dijo no estar seguro si era algún otro narcotraficante.

“No era Pablo Escobar. ¿Si era un narco? Qué se yo”, aclaró.

“¿Le decían ‘el Mexicano’?”, insistió Andy, y Goycochea lo negó, aunque, de acuerdo con Infobae, en una entrevista anterior, el exportero sugirió que se trataba efectivamente de Jorge Gonzalo Rodríguez Gacha, considerado uno de los hombres más ricos del mundo por Forbes en 1988 y también el hombre fuerte detrás de la economía del club para el que jugaba en esa época. Era oriundo de Pacho, Cundinamarca y allí tenía una finca donde en ocasiones iban los jugadores de Millonarios a jugar; tal como describió Goycochea.