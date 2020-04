María Elisa Camargo se sienta a descansar, y de paso luce su retaguardia con un bikini de animal print

View this post on Instagram

This #TBT is also a celebration of our magnificent PLANET EARTH. Yesterday I spent the afternoon honoring this magical place that we live in, hosting a beautiful live event, the “People For The Planet Summit”, their first edition ever and my first time hosting in English.. what a thrill! Thank you @pelacase for the invitation and for trusting my work, I had a blast and learned SO MUCH about the ways that we as consumers can make a difference by changing our habits and getting informed. It’s crazy how much we can do (and I doesn’t even require too much effort or money), have you seen our planet flourish now that we’re not around? If that doesn’t teach us a lesson, nothing will. Let’s make a positive impact together 💕🌈 You can watch the full video here: https://youtu.be/B5HDs35E3hg (or swipe up in my IG story 😘) ——— Este #TBT es también una celebración “atrasada” de nuestro planeta mágico. Ayer pasé el día honrando este hogar maravilloso que tenemos, conduciendo (por primera vez en inglés) la primera edición de “People for the Planet Summit” donde se discutió ampliamente cómo solucionar el problema de los excesos de plástico, cómo apoyar la sostenibilidad en las empresas de moda y alimentos, mejor dicho, todo el espectro de la misión y responsabilidad que tenemos nosotros, los consumidores, de reducir nuestro impacto negativo en el planeta. MUY muy interesante. No toma dinero o esfuerzo enorme, es cuestión de educarnos y cambiar nuestros hábitos. Aquí el link para todo el evento: https://youtu.be/B5HDs35E3hg ——— GRACIAS POR TANTA MAGIA, TIERRA DIVINA!! #TBT