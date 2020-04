Trump propone no dar ayuda por coronavirus a ciudades “santuario”

WASHINGTON- El presidente Donald Trump sugirió este martes que la ayuda financiera para los gobiernos locales afectados por la pandemia del coronavirus puede estar supeditada a temas como las jurisdicciones “santuario”, cuyas autoridades se niegan a colaborar con el Gobierno para deportar a los indocumentados.

“Hay una gran diferencia con un estado que perdió dinero a causa del COVID y un estado que ha estado funcionando mal durante 25 años”, alegó Trump durante un encuentro con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en la Casa Blanca.

En ese contexto, el mandatario indicó que hay que hablar de recortar los impuestos aplicados a los salarios y de cosas como “las ciudades santuario”.

“Creo que las ‘ciudades santuario’ es algo que se tiene que mencionar, dónde las personas que son criminales están protegidas”, afirmó Trump.

“Ni siquiera creo que ellos sepan que tienen un problema, pero tienen un gran problema con la situación de los ‘santuarios'”, añadió.

Ya este lunes, el presidente estadounidense preguntó en su cuenta de Twitter: “¿Por qué la gente y los contribuyentes de Estados Unidos deberían rescatar a los estados mal administrados (como Illinois, por ejemplo) y las ciudades, en todos los casos operadas y administradas por demócratas, cuando la mayoría de los otros estados no están buscando ayuda de rescate?”.

Why should the people and taxpayers of America be bailing out poorly run states (like Illinois, as example) and cities, in all cases Democrat run and managed, when most of the other states are not looking for bailout help? I am open to discussing anything, but just asking?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2020