“Creo que me queda un rato más”: Paul Aguilar quiere ser Águila por siempre y retirarse en el América

El originario de Sinaloa es uno de los últimos referentes del equipo americanista

Paul Aguilar se ha convertido en uno de los referentes más importantes en los últimos tiempos para el Club América. Su presencia eterna con Miguel Herrera y su extraña ausencia con Antonio Mohamed lo hacen un jugador querido y recordado por la afición azulcrema.

¡AMERICANISTAS! 🦅🧐 ¿Les gustaría que Paul Aguilar se retire en el América? 🤔 🏆 3 campeonatos de Liga MX

⭐ 1 Copa MX

🔝 1 Campeón de Campeones

🌎 2 Campeonatos de CONCACAF Los leemos 👀https://t.co/k8SSq4Y5Ze pic.twitter.com/wgdE7Z4K0N — Futbol Picante (@futpicante) April 29, 2020

Y él también es feliz vistiendo los colores del ave, lo dejó de manifiesto en una de las videoconferencias del equipo y en la que aseguró, se quiere retirar en el nido:

“Me veo retirandome en América, me queda de aquí a diciembre el contrato. No quiero poner fin a mi carrera y creo que me queda un rato más. Uno lo que quiere es ganar títulos y ojalá pueda superar la marca de los más ganadores del futbol mexicano”

Paul, nacido en Concordia, Sinaloa hace 34 años, llegó al América en 2011 procedente del Pachuca y ha marcado 11 goles (con todo y su baile) con el conjunto de las Águilas.