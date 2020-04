Joe Biden ganó las primarias de Ohio, una prueba de votación por correo

Joe Biden ganó las elecciones primarias presidenciales de Ohio, que se realizaron por correo, según las proyecciones de CBS News y CNN.

A partir de las 8:30 p.m. ET, Biden tenía 74 de los 136 delegados comprometidos de Ohio. El resto de los delegados serán otorgados a medida que se cuenten más votos.

También se proyectó que el presidente Donald Trump ganaría las primarias republicanas en Ohio. Es el presunto nominado del Partido Republicano, y es el único republicano en la carrera.

El gobernador Mike DeWine retrasó la primaria, originalmente programada para el 17 de marzo, en medio de las preocupaciones por el coronavirus.

Un día antes de la primaria, el Secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, anunció que más de 1.9 millones de residentes de Ohio habían solicitado boletas de votación por correo y que ya se habían emitido más de 1.4 millones de boletas.

“En cuestión de semanas, hemos hecho algo que otros estados han tardado años en hacer: transformar nuestro estado en uno capaz de votar completamente por correo”, dijo LaRose en un comunicado.

This unprecedented primary election has concluded.

