La falsa foto del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en un ataúd

Luego de días de días de especulaciones sobre el paradero del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y su presunta muerte, este martes trascendieron reportes de que éste se encontraría en un resort exclusivo en el también nombrado “Reino ermitaño”.

Pero para llegar a este punto en las informaciones, se ha tenido que pasar incluso por la reseña de un féretro con el supuesto cadáver del político que resultó ser una imagen reciclada.

The death of #KimJongUn is a fake, is a photoshoped img from his dead father Kim Jong Il

don't spread fake news, retweet this pic.twitter.com/bHqGGYRVX9

— Demian Magnate XL (@Maggnatte) April 25, 2020