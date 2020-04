Arrestan a stripper con 18 cuchillos cerca de museo y barco USNS Comfort en Nueva York; es fanática de Trump y amenazó a Biden

Jessica Prim, una bailarina nudista de Illinois, condujo hasta la ciudad de Nueva York supuestamente en busca del barco hospital USNS Comfort, pero terminó siendo arrestada ayer por llevar 18 cuchillos en su automóvil, dijeron fuentes policiales.

Prim, cuyo nombre artístico es Nikita Steele, usó Facebook para transmitir en vivo su arresto ayer al mediodía, frente al museo militar del transbordador Intrepid, anclado en el muelle 86 del río Hudson, en Manhattan.

La seguridad del barco llamó a la policía después de que vieron a Prim, de 37 años, actuando de manera irregular dentro de su automóvil, dijeron las fuentes.

“Estaba viendo las conferencias de prensa con Donald Trump en la televisión. Sentí que estaba hablando conmigo”, dijo Prim a las autoridades desde el interior del automóvil.

“Sentí que se suponía que debía venir al (barco) Comfort y buscar ayuda porque sentía que yo era el coronavirus”, dijo la mujer, con señales de incoherencia.

En el video se puede escuchar a Prim diciéndole a los agentes del Servicio Secreto que tenía la intención de ir al USNS Comfort, que se marchará de Nueva York hoy jueves, luego de ser enviado por el gobierno federal como hospital de apoyo durante la pandemia, aunque fue poco utilizado.

El Servicio Secreto llegó porque ya había un alerta sobre Prim después de que ella publicara mensajes amenazantes sobre Joe Biden y Hillary Clinton en Facebook el miércoles temprano, dijeron las fuentes a New York Post.

Prim, a menudo llora en el video, repitiendo que estaba “asustada”, mientras las autoridades intentaban calmarla. Eventualmente salió de su automóvil y fue detenida por un miembro del Servicio Secreto, muestra el video.

“Me están esposando, muchachos”, dijo Prim a la cámara. Minutos después, un auto de policía de Nueva York entró en acción.

Prim fue interrogada y luego llevada al hospital Mount Sinai West para una evaluación psiquiátrica. NYPD la acusó de varios cargos de posesión criminal de armas.

An unhinged Illinois woman who made threatening statements about Joe Biden on Facebook was busted in Manhattan with a car full of knives. https://t.co/mH60DDtd0j

— New York Daily News (@NYDailyNews) April 30, 2020