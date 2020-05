Demandan al gobierno de Trump por encerrar a inmigrantes que no tienen dinero

Miles de inmigrantes permanecen en cárceles de ICE porque no pueden comprar su libertad

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CAIR) presentaron una demanda este jueves 30 de abril en contra del gobierno del presidente Donald Trump por mantener retenidos a inmigrantes por el hecho de no tener dinero para pagar las elevadas fianzas que les imponen.

La demanda es a nombre de tres inmigrantes, identificados como Marvin Amílcar Dubón Miranda, Ajibade Thompson Adegoke y José de la Cruz Espinoza, a quienes les fijaron respectivas fianzas muy por encima de sus posibilidades y tuvieron que continuar recluidos en cárceles de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los representantes legales argumentan que el gobierno no justifica el encarcelamiento de estas y miles de personas más, lo que viola el debido proceso judicial que estable la Quinta Enmienda de la Constitución.

Muchos inmigrantes son elegibles a la libertad bajo caución mientras esperan que sus casos se ventilen en las cortes de inmigración, sin embargo se encuentran detenidos porque no tienen recursos económicos para cubrir el monto de la fianza, explican los abogados.

“Cuando el juez anunció que la fianza fue de 20 mil dólares, me asusté”, dijo el demandante José de la Cruz Espinoza. “Mi esposa y mis hijos también estaban muy molestos. Sabíamos que nunca podríamos pagar esa cantidad”.

Otro de los demandantes, Ajibade Thompson Adegoke, dice sentirse deprimido por estar detenido y sin saber si su familia está a salvo.

“Se me parte el corazón porque no puedo dar dinero ni apoyo emocional a mi hijo desde el centro de detención y por dejar a su madre sin ningún apoyo para criarlo”, mencionó el tercero de los mencionados en la denuncia, Marvin Amílcar Dubón Miranda.

Comprar la libertad

Los inmigrantes a menudo se enfrentan a las audiencias de fianza sin representación legal, no se les proporciona ninguna explicación de cómo funciona el proceso y se enfrentan a las barreras del idioma, establecen los documentos presentados ante una corte federal en Maryland.

Además, recalca la demanda, la detención de los inmigrantes con derecho a fianza es una forma de discriminación basada en la riqueza.

“Mantener a las personas encerradas en centros de detención debido a su situación financiera y otras desigualdades ya es muy malo”, señaló Michael Tan, representante de ACLU. “Y en medio de la pandemia por el coronavirus, la detención de estos inmigrantes puede ser una pena de muerte”.

“Detener a un inmigrante porque no tiene miles de dólares para comprar su libertad es inhumano”, refiere la demanda.

“Todo lo que estamos pidiendo es un proceso más justo”, agregó Jenny Kim, abogada de CAIR. “El tribunal de inmigración debe obligar al gobierno a demostrar por qué la privación de libertad de una persona está justificada y considerar la capacidad de una persona para pagar el monto de la fianza. Cuando un juez establece una fianza y ha decidido que una persona no debe ser detenida, entonces la persona no debe mantenerse en un centro de detención sólo porque no puede pagar”.