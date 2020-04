El curioso método que utilizaron unos ladrones para robar en una joyería de Miami Beach

La policía está buscando información sobre dos hombres que fueron capturados en un video de vigilancia tratando de entrar en una casa de empeño y joyería de Miami Beach a través de negocios vecinos.

El intento de robo ocurrió en la cuadra 900 de Normandy Drive durante la noche del martes.

“Simplemente no puedo imaginar que esto nos suceda a nosotros en este entorno, para ver si pueden entrar en la tienda de al lado, la joyería. Miran directamente a la cámara varias veces”, decía el dueño de Cool Monkey, que habló bajo condición de anonimato.

These burglars broke into a Normandy Dr. gelato shop but wanted in to Easy Cash Jewelry next door. They even tapped the wall to see if it could be busted through. No dice. They also tried breaking into a restaurant. They’re wanted by @MiamiBeachPD. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/5P8dOfvW6W

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) April 30, 2020