Famosa nieta de seguidor de Trump culpa al presidente por su muerte: “Él te creyó que coronavirus no era peor que una gripa”

La actriz Holly Marie Combs, una de las protagonistas de la serie de TV Charmed, acusó al presidente Donald Trump de ser responsable de la muerte de su abuelo, quien falleció el domingo por coronavirus.

La actriz de 46 años envió un mensaje vía Twitter para compartir la noticia y calificó al mandatario republicano como “una desgracia para la raza humana”.

“Mi abuelo murió hoy. Él votó por ti. Él te creyó cuando dijiste que este virus no era peor que la gripa. Creía cada mentira que murmurabas y balbuceabas. Murió hoy de COVID-19, un día después de su 66 aniversario de bodas”, escribió Combs.

El mensaje de la actriz retomó un tuir del 25 de abril del presidente Trump, donde negó haber llamado la pandemia de coronavirus un fraude de los demócratas.

My grandfather died today. He voted for you. He believed you when you said this virus was no worse than the flu. He believed every lie you muttered and sputtered. He died today from Covid-19 one day after his 66th wedding anniversary. You’re a disgrace to the human race.

— Holly Marie Combs (@H_Combs) April 27, 2020