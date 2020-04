Las tiendas Macy’s que podrán reabrir en Florida a partir del lunes

El gobernador Ron DeSantis dijo que podrían abrir en el estado, salvo en el sur de la Florida, con el 25 por ciento de su ocupación

Poco a poco, la Florida empieza a volver a la “nueva normalidad”, tal y como dijo el gobernador del estado, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa para anunciar los planes de la Fase 1, que afectará a todo el estado exceptuando los 3 condados del sur de la Florida con más casos de COVID-19: Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El director ejecutivo de Macy’s, Jeff Gennette, confirmó en una entrevista que su intención es abrir sus 775 tiendas de toda la nación en las próximas seis semanas. Esa decisión también se llevará a cabo, y a partir del próximo lunes algunas tiendas Macy’s de Florida volverán a abrir al público.

Las compañías abrirán en horario reducido -de 11 de la mañana a 7 de la tarde-. Solo abrirán algunos probadores y serán desinfectados continuamente. Los mostradores de belleza utilizarán el método contactless para que no haya contacto físico entre el empleado y el cliente, y se obligará a todos los clientes a utilizar desinfectante si se prueban alguna joya.

Todos los trabajadores deberán llevar mascarilla y tendrán que someterse a un control de temperatura corporal cada vez que empiecen su jornada laboral.

El estado de Florida ha obligado a que estas tiendas solo estén ocupadas por el 25 por ciento de su capacidad total.

¿Qué tiendas Macy’s estarán abiertas en Florida?

Aún no se sabe con seguridad qué tiendas estarán abiertas, pero a continuación están todas las localizaciones de los establecimientos que podrán abrir a partir del lunes en Florida.

Macy’s Altamonte Mall

451 E Altamonte Dr Ste 1201

Altamonte Springs, FL 32701

Macy’s Furniture Gallery – Altamonte Furniture And Mattress Gallery

820 West Town Parkway

Altamonte Springs, FL 32714

Macy’s Westfield Brandon

638 Brandon Town Center Mall

Brandon, FL 33511

Macy’s Furniture Gallery – Countryside Furniture And Mattress Gallery

26256 U.S. Highway 19 North

Clearwater, FL 33761

Macy’s Westfield Countryside

27001 Us Highway 19 N Ste 8280

Clearwater, FL 33761

Macy’s Volusia Mall

1700 W International Speedway Blvd

Daytona Beach, FL 32114

Macy’s Edison Mall

4125 Cleveland Ave Ste 904

Fort Myers, FL 33901

Macy’s Treasure Coast Square

3106 Nw Federal Hwy

Jensen Beach, FL 34957

Macy’s Melbourne Square Mall

1700 W New Haven Ave Ste 101

Melbourne, FL 32904

Macy’s Merritt Square Mall

777 E Merritt Island Cswy Ste 139

Merritt Island, FL 32952

Macy’s Coastland Center

1800 9th St N

Naples, FL 34102

Macy’s Paddock Mall

3100 Sw College Rd Ste 500

Ocala, FL 34474

Macy’s Orlando Fashion Square

3505 E Colonial Dr

Orlando, FL 32803

Macy’s The Mall At Millenia

4298 Millenia Blvd

Orlando, FL 32839

Macy’s Florida Mall

8001 S Orange Blossom Trl Ste 1100

Orlando, FL 32809

Macy’s Port Charlotte Town Center

1441 Tamiami Trl Unit 901

Port Charlotte, FL 33948

Macy’s – Final Clearance Sale – Seminole Towne Center

330 Towne Center Cir

Sanford, FL 32771

Macy’s University Town Center

110 University Town Center Dr

Sarasota, FL 34243

Macy’s Westfield Siesta Key

3501 S Tamiami Trl Ste 600

Sarasota, FL 34239

Macy’s Tyrone Square

6901 22nd Ave N

St Petersburg, FL 33710

Macy’s Governor’s Square Mall

1500 Apalachee Pkwy Ste 1033

Tallahassee, FL 32301

Macy’s WestShore Plaza

298 Westshore Plz

Tampa, FL 33609

Macy’s Furniture Gallery – Tampa Furniture And Mattress Gallery

4130 Gandy Blvd.

Tampa, FL 33611

Macy’s Westfield Citrus Park

7801 Citrus Park Town Ctr

Tampa, FL 33625

Macy’s – Final Clearance Sale – Indian River Mall

6200 20th St Ste 100

Vero Beach, FL 32966

Macy’s at the Shops at Wiregrass

28233 Paseo Dr

Wesley Chapel, FL 33543

Macy’s Citi Center

231 Citi Ctr St

Winter Haven, FL 33880