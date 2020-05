Listos los playoffs de la temporada virtual de Ligas Mayores

El calendario regular de la temporada virtual de las Ligas Mayores llegó a su fin y a partir de este viernes comienza la actividad correspondiente a los playoffs con los mejores ocho exponentes en la llamada Liga de Jugadores “MLB The Show”.

El pitcher zurdo de los Rays de Tampa Bay y ganador del trofeo Cy Young de la Liga Americana en 2018, Blake Snell, se ubicó en la primera posición del cuadro general, con una marca de 24 ganados y 5 perdidos, con apenas un partido de diferencia respecto al segundo lugar de la competencia, el pelotero de los Rangers de Texas, Joey Gallo, con 23-6, seguido de Bo Bichette, de los Blue Jays de Toronto, con 21-8, y Jeff McNeil, de los Mets de Nueva York, con la misma marca, por lo que serán los primeros cuatro sembrados para encarar la postemporada.

Who is your pick to be king of the sticks? ⚾️ 🎮 pic.twitter.com/RtIX8ynUJy

Por su parte, Dwight Smith Jr, de los Orioles de Baltimore, Lucas Giolito, de los White Sox de Chicago, Ian Happ, de los Cubs de Chicago y Gavin Lux, de los Dodgers de Los Ángeles, todos con marca de 19-10, ocupan la parte baja de la tabla entre los mejores ocho videojugadores de “MLB The Show”.

Who Wins It All?

MLB The Show Players League Playoffs Begin Tomorrow

•Friday, 10pm ET on FS1: Quarterfinals

•Saturday, 3pm ET on ESPN2: Quarter & Semifinals

•Saturday, 8pm ET on FS1: Semifinals

•Sunday, on ESPN: Championship#MLBPlayersLeague #MLBTheShow @MLB @ESPN @MLBonFOX pic.twitter.com/SJbAOv0hrP

— MLB The Show (@MLBTheShow) April 30, 2020