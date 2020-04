Trump amaga con demandar a su jefe de campaña ante posible derrota electoral: “¡No estoy fu**** perdiendo contra Biden!”

El mandatario habría enfurecido con Brad Parscale

El presidente Donald Trump no está feliz con los resultados de las encuestas electorales, las cuales muestran que podría perder frente al exvicepresidente Joe Biden en noviembre.

Al no asumir responsabilidad alguna, según reportes de CNN y The New York Times, el mandatario incluso gritó a su jefe de campaña, Brad Parscale, y lo amenazó con demandarlo, debido a los millones de dólares que está ganando con su empresa y dirigiendo el equipo electoral.

Según los reportes, la semana pasada, el presidente Trump tuvo una fuerte conversación telefónica con Parscale y la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna Romney McDaniel, quienes le sugirieron dejar de participar en las conferencias diarias sobre coronavirus, sobre todo después de sugerir “ingerir desinfectante” contra COVID-19.

Los informes, que también fueron reportados por The Associated Press, indican que cuando Parscale hablaba, el presidente Trump interrumpió: ¡No estoy fu**** perdiendo contra Biden!”.

Debido al uso de las malas palabras del mandatario, Parscale habría respondido: “Yo también te amo”.

Supuestamente, el yerno del mandatario, Jared Kushner, estuvo presente durante la llamada, donde incluso amagó con demandar a Parscale, acusándolo de ganar millones de dólares en la campaña que dirige y a la que su empresa proporciona servicios.

En respuesta a los informes de distintos medios, Parscale afirmó que no hubo gritos en dicha conversación.

Según una docena de fuentes de la Casa Blanca consultados por el Times, el problema con su popularidad está relacionado con la recesión económica y el coronavirus, pero también sobre sus criticadas acciones para enfrentar la pandemia.