El coronavirus es letal: El condado de Los Ángeles inició el mes de abril con 79 muertos y terminó con 1,172

El número de casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles sigue subiendo y durante el mes de abril mostró lo letal que puede ser en las personas con otras condiciones de salud.

La Dra. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, confirmó la muerte de otras 62 personas. El mes de abril cerró con 1,172 fallecimientos por COVID-19.

Ferrer recordó las estadísticas de la enfermedad al inicio del mes de abril y dijo, “Al principio del mes de abril reporté 79 muertes. Esto quiere decir que tuvimos una devastadora cantidad de pérdidas a lo largo del mes de abril”.

@lapublichealth Announces 62 New Deaths Related #COVID19 & 1,065 New Cases of Confirmed COVID-19 in Los Angeles County. 24,215 total cases across all areas of LA County, and a total of 1,172 deaths. View: https://t.co/WVBoY1Qzbs for more. pic.twitter.com/tRqPL42ZwG

— LA Public Health (@lapublichealth) May 1, 2020