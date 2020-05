El día que Michael Jordan rechazó $100 millones por ir 2 horas a un evento

De un día para otro, los reflectores de nuevo apuntaron por completo a Michael Jordan, casi como si fuera todavía el héroe de los Bulls que ganaron 6 campeonatos, el lanzamiento de su serie documental The Last Dance ha reactivado todo lo que tiene que ver con His Airness.

En esta ocasión, David Falk, el legendario agente de Jordan, apareció en Boomer and Gio de WFAN, donde habló sobre lo exigente que es su cliente cuando se trataba de proyectos.

David Falk, who represented MJ during his playing days, joined The Junkies and had some spicy things to say after "The Last Dance" latest. He thinks MJ would average 50-60 points in today's NBA and Scottie Pippen is jealous of Jordan.

