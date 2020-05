“America Strong”: Las acrobacias aéreas de los Thunderbirds y los Blue Angels para honrar a los trabajadores esenciales de EEUU

La Operación "America Strong" ya ha rendido homenaje con sus impresionantes sobrevuelos a los trabajadores esenciales de varias ciudades del país. Aquí los videos

¿Qué es “America Strong”?

En una muestra de solidaridad nacional, el Escuadrón de Demostración de Vuelo de la Armada, Los Blue Angels y el Escuadrón de Demostración Aérea de la Fuerza Aérea, Los Thunderbirds, realizan una serie de sobrevuelos en varias ciudades durante dos semanas.

“America Strong” es un saludo conjunto de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos para reconocer a los trabajadores de la salud, los socorristas y todo el personal esencial, y también se solidariza con todos los estadounidenses durante la pandemia de COVID-19.

El Escuadrón de Demostración de Vuelo de la Marina de Estados Unidos Los Blue Angels, y el Escuadrón de Demostración del Aire Los Thunderbirds, honraron a los primeros respondedores y trabajadores esenciales de primera línea COVID-19, con vuelos de formación sobre las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia, el 28 de abril de 2020.

Estos vuelos de la Operación “America Strong” son realizados por estas dos unidades aéreas del Ejército de Estados Unidos como un homenaje a todos los que con dedicación y valentía están en la primera línea de respuesta a la pandemia de COVID-19.

We salute the Americans on the front lines in New York City, Newark, and Philadelphia as they battle #COVID. It was an honor to fly for you yesterday 🇺🇸#InThisTogether pic.twitter.com/koSpum0pTS — Thunderbirds (@AFThunderbirds) April 29, 2020

Thank you for what you do! https://t.co/fYoFbw7Lsz — Thunderbirds (@AFThunderbirds) April 30, 2020

Y los vuelos de “America Strong” también se realizaron sobre las ciudades de Washington DC, Baltimore, Maryland, Virginia, Georgia y Atlanta el 2 de mayo.

To our Nation’s Heroes! Take a look inside the cockpit view of the @BlueAngels as they flew over #WashingtonDC with the @usairforce @AFThunderbirds in honor of all the frontline COVID-19 responders and essential workers. #AmericaStrong pic.twitter.com/e76y4vI0xo — U.S. Navy (@USNavy) May 3, 2020

Thank you to all of those on the serving on the front lines of the COVID-19 response 👏 #Healthcareheroes#AmericaStrong #InthisTogether https://t.co/va8LUD6vQn — Blue Angels (@BlueAngels) May 2, 2020

