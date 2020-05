Ninel Conde revela mensaje con el que comprueba que Giovanni Medina le impide ver a su hijo

View this post on Instagram

Este resultado médico será exhibido ante la @fiscaliacdmx como prueba para demostrar una vez más la falsedad de declaración por la que G Medina Morales … deberá responder ante la justicia penal mexicana. Gracias a mi abogado el Lic @alonso_beceiro pronto se hará justicia. Adjunto el mensaje que le envíe el 30 de abril … día del niño para saludar por lo menos a mi hijo recibiendo negativas y un pretexto más demostrando la maldad y dolo para seguir alejando a mi hijo de su madre .. #justicia #prontotevere #violenciadegenero #noalmaltratoalamujer