No quería jugar en la eLiga MX ¡pero lo obligaron! Nahuel Guzmán reveló que los videojuegos no son lo suyo

Tigres es uno de los equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla de la eLiga MX, un torneo virtual que dio inicio hace dos semanas y que enfrenta a jugadores profesionales de cada club en un partido de FIFA 20 en la Playstation. Cada conjunto es representado por una tercia de jugadores y en la de Tigres está Nahuel Guzmán, una de las figuras más mediáticas del equipo, el cual ha disputado dos encuentros y ambos los ha perdido.

El mismo “Patón” explicó en videoconferencia que su mal paso se debe a que no es muy hábil en la consola y a que lo “obligaron a participar”, pero que aún así, tratará de hacer un buen papel en lo que resta del torneo.

“Me obligaron, decidí participar porque me obligaron, no hubo mucha elección. Hubo presión de parte de los organizadores y creo que en lo personal es un desafío lindo, aunque no soy un profesional de los videojuegos”, comentó en una entrevista para ESPN.

🇲🇽 Me invitaron a participar en la #eLIGAMX 🕹⚽️ pero me dicen que tengo que actualizar no se que cosa…🤔 pic.twitter.com/dFAzfrqkcw — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) April 12, 2020

“Tuve mi primera consola de grande, cuando llegué acá a los 30 años me la regaló mi esposa y justo llegó mi hijo también entonces mucho tiempo para jugar no hay. Tengo entendido que a Paco y Julián sí los eligieron por sus cualidades y no sé si hasta ahora quedaron demostradas. Estoy en un desafío personal, tratando de entrenar todos los días y cuando mis hijos me dejan para ir mejorando y vamos a ver si podemos llevar a Tigres en los más alto de los videojuegos”, agregó.

El guardameta de Tigres UANL confesó que fue obligado a participar en el torneo virtual organizado por la Liga MX. Fue en una entrevista con ESPN #eligamx #nahuelguzman #ligamx #ligabbva #futbol pic.twitter.com/6LHuON9Aiu — AGM TV NETWORK (@Djardillomix) May 2, 2020

Guzmán forma la tercia felina que también integran Francisco Venegas y Julián Quiñones, pero cabe recordar que en un inicio, el “titular” del trío representativo no era “Patón”, sino André-Pierre Gignac, quien al final por razones desconocidas ya no participó y en su lugar entró Nahuel.