Cancelan el contrato de arrendamiento a una doctora de Miami por miedo a que contagie el coronavirus en el condominio

Una enfermera de Florida presentó una queja de igualdad de oportunidades alegando que su solicitud de alquiler de condominio fue denegada porque su trabajo en la UCI la pone en contacto con pacientes de coronavirus.

Jennifer Piraino dijo que presentó una solicitud para alquilar un apartamento de dos dormitorios y dos baños en Boca View, en Boca Raton (Florida), donde planeaba vivir con su novio y su hija de 9 años. Unos días más tarde, la asociación del condominio le llamó y le dijo que recogiera la documentación y el giro postal de $100 para una verificación de antecedentes.

Te puede interesar: Una latina impulsa el “Reto de los Guantes” para mantener limpios los espacios públicos de Miami en época de coronavirus

Cuando preguntó por qué, le dijeron que la rechazaron “simplemente con todo lo que estaba pasando”. Piraino cree que la compañía ni siquiera realizó una verificación de antecedentes de ella.

“No se puede discriminar contra las personas que intentan ayudar a otras personas. No atenderán mis llamadas ni devolverán mis correos electrónicos”, apuntó.

Greta Tremmel posee la unidad que Piraino quiere alquilar. El viernes, Tremmel organizó una protesta fuera de los apartamentos. El Palm Beach Post informó que llevaban carteles que decían “Vivienda denegada a una héroes de la UCI” y “Vergüenza De Boca View”.

Jennifer Piraino says she was told her to pick up her application and the $100 money order for a background check. When she asked why, she was told she was rejected “just with everything going on.” https://t.co/7YgdJN2Rzj

— ABC Action News (@abcactionnews) May 2, 2020