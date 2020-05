“El mundo no fue capaz de unirse y enfrentar la covid-19 de forma coordinada”

"Tenemos la obligación de organizar la recuperación de forma mucho más amigable con una economía verde y una sociedad verde

Falta de coordinación y de liderazgo.

Para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el manejo de la crisis del coronavirus a nivel global ha pecado de falta de sintonía entre los países.

Cuando el mundo ya ha superado los 3.300.000 contagios confirmados y los 230.000 muertos, Guterres se confiesa impactado por el balance de la pandemia.

“Es dramático ver toda la gente que está muriendo y es dramático ver el devastador impacto en economías y sociedades, especialmente sobre la gente más vulnerable”, dijo en una entrevista con el periodista de la BBC Nick Bryant.

“Pero no estoy sorprendido, porque desafortunadamente lo que es cierto es que el mundo no fue capaz de unirse y enfrentar la covid-19 de forma articulada y coordinada”, agregó.

“Cada país adoptó sus propias políticas, diferentes países con diferentes perspectivas y estrategias. Y esto facilitó la expansión del virus, yendo de un sitio a otro, hacia el sur, después de vuelta… Necesitaríamos, e hice esa propuesta al G20, tener un mecanismo de coordinación de la respuesta internacional por el que todos los países tendrían estrategias complementarias para acabar con la covid-19 y para la salida, la reapertura y la recuperación posterior”, agregó.

A continuación ofrecemos un extracto de la entrevista que el máximo responsable de la ONU mantuvo con la BBC.

¿A quién responsabiliza de lo ocurrido? ¿Habla de la gran lucha de poder entre Estados Unidos y China, de esta guerra de propaganda que se ha desencadenado desde que la covid-19 se convirtió en pandemia?

Creo que es obvio que nos falta liderazgo. Eso solo puede ser posible si los países clave, las potencias mundiales clave, son capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común y entonces traer hacia ellos al resto de la comunidad internacional.

Esto es una tragedia, pero también puede ser una oportunidad. Me refiero a una oportunidad en relación con el cambio climático, con las desigualdades que persisten en el mundo, con las brechas que existen en nuestros sistemas de protección social… Una oportunidad de reconstruirnos de forma diferente. Pero insisto, esto requiere de una cooperación internacional mucho más eficaz.

¿Cree que la OMS (Organización Mundial de la Salud) desató las alarmas a tiempo? Ha habido quejas de países miembro que dicen que no recibieron alertas en enero o febrero.

Creo que fue lo suficiente para que muchos hicieran lo que desafortunadamente no se hizo. Pero, por supuesto, como he dicho, necesitaremos mirar al detalle lo que pasó y obtendremos lecciones de ello. En mi opinión este no es el momento de hacerlo, este es el momento de concentrar los esfuerzos para combatir la covid-19.

¿Cree que el gobierno de Trump se equivocó al suspender la aportación de EE.UU. a la OMS?

Creo que es esencial mantener todo lo posible los recursos de la OMS, porque en la situación actual, por las razones que mencioné, es imposible reemplazar al organismo en el apoyo que da, especialmente a los países en desarrollo.

Hoy mi principal preocupación es el mundo en desarrollo.

Somos tan fuertes como nuestros sistemas más débiles. Así, apoyar de forma vital al mundo en desarrollo en el momento actual no es una cuestión de generosidad, sino de un interés propio fundamentado.

El norte mundial no puede derrotar al coronavirus si el sur mundial no lo derrota también.

Lo que está diciendo es que el mundo debe mirar esto como una llamada de atención para otra emergencia global, esto es, el cambio climático, y que la nueva normalidad, la normalidad que surja después de esta pandemia tiene que ser diferente, en especial respecto al cambio climático.

Creo que tenemos una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Está claro que el mundo es demasiado frágil para los desafíos globales a los que nos enfrentamos. Esa fragilidad quedó patente con la pandemia porque hubo un impacto inmediato.

Muchos todavía dudan sobre los efectos del cambio climático, porque se extenderán en el tiempo, pero sabemos que ya está aquí y sabemos que ya es devastador. Y creo que ahora tenemos la obligación de organizar la recuperación de forma mucho más amigable con una economía verde y una sociedad verde.