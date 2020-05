Hallan dos desamparados muertos en vagones del metro de Nueva York

Dos hombres fueron hallados sin vida en vagones del metro de Nueva York en un periodo de 11 horas este fin de semana. Autoridades investigan si sus muertes están relacionadas con el coronavirus. Se presume que son desamparados.

Según el Daily News, el primer incidente fue reportado el viernes a las 7:30 p.m. cuando trabajadores limpiaban el tren de la línea C en la calle 168 en el Alto Manhattan. El sujeto hallado sin vida tenía 57 años.

11 horas después, un hombre de 61 años fue hallado muerto en un tren de la línea 4 en la estación Utica Avenue. El individuo estaba extendido sobre varias sillas del vagón. A su lado había un caminador.

The 57 and 61 year old died of “natural causes” the article reports, regarding two homeless men found dead on the subway in one day. It is not “natural” to die from systemic, structural disinvestment in housing and adequate health care. RIP. https://t.co/c50t0KOVa7

— Kelly Doran (@KellyMDoran) May 3, 2020