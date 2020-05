Hombre deja propina de $1,300 en restaurante que reabrió en Texas

Siguen apareciendo actos de generosidad a medida que la población intenta sobrevivir el coronavirus.

Este fin de semana, un buen samaritano dejó al restaurante Frog and the Bull de Steiner Ranch, Texas, una propina de $1,300.

El gesto se dio el viernes, cuando terminó la orden de confinamiento en casa del gobernador de Texas Greg Abbot, y cientos de negocios abrieron sus puertas después de varias semanas. Según KPIC, el cliente también pidió que le cobraron el doble de la cuenta.

“Su cuenta era de $337, él dijo que le cobráramos el doble, luego dejó al mesero $300 de propina, y añadió $1,000 de propina para el restaurante”, dijo David Hernández, dueño del restaurante.

