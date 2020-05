La misteriosa muerte de un bebé de 5 meses en El Bronx

El NYPD no encontró signos visibles de violencia

Un bebé de 5 meses fue encontrado muerto en su cuna en El Bronx y se desconocen las causas de su fallecimiento.

La madre dijo a oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que su hijo tenía fiebre y ella le dio Tylenol, reportó The New York Post.

Agregó que cuando ella lo revisó alrededor de la medianoche, él bebé ya no se movía, por lo que llamó al 911.

Paramédicos llegaron a la vivienda en el edificio Castle Hill Houses de NYCHA y encontraron elc uerpo del bebé en la cama, luego lo trasladaron al Centro Médico Jacobi, donde fue declarado muerto.

El NYPD indicó que el menor no presentaba signos visibles de golpes o algún tipo de trauma y no se sospecha de la madre, aunque no se ha determinado la causa del fallecimiento.