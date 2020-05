Arrestan a medallista olímpico por agresión sexual a una adolescente

El subcampeón olímpico de judo en la edición de Beijing 2008, Wang Ki-Chun, fue arrestado en su natal Corea por cargos de agresión sexual a una adolescente, informaron el domingo fuentes policiacas.

De acuerdo a la Agencia de Policía Metropolitana de Daegu, Wang, de 31 años de edad, fue detenido el viernes; sin embargo, las autoridades se negaron a dar más detalles del caso.

