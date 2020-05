Chatbot en WhatsApp que desmiente las ‘fake news’ sobre la pandemia

La Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN, por sus siglas en inglés) del Instituto Poynter trabaja con WhatsApp para atacar a la pandemia de la desinformación y a través de un Chatbot desmienten las “fake news”.

Este chat permitirá conectar a los usuarios con más de 80 organizaciones de verificación de datos para evitar la propagación de información falsa alrededor de la pandemia de coronavirus .

Baybars Orsek, director de IFCN dijo que hay personas que usan las plataformas para difundir falsedades, y para engañar a otros en tiempos tan difíciles, por lo que el trabajo de los verificadores es más importante que nunca.

International Fact-Checking Network led the creation of the chatbot to make its database of 4,000+ COVID-19 hoaxes easily accessiblehttps://t.co/A0dtIZvhfX pic.twitter.com/46A1tfW9s0

— Baybars Örsek (@baybarsorsek) May 4, 2020