Cuomo revela plan de reapertura por regiones en Nueva York a partir del 15 del mayo

Tras anunciar que el último día se registró el número más bajo de muertes, con 226 casos, el Gobernador advirtió que la Gran Manzana tardará más en volver a la normalidad

El 15 de mayo vence la orden de cuarentena y cierre de localidades emitida el mes pasado por el gobernador Andrew Cuomo para contrarrestar la propagación del coronavirus, y la luz al final del túnel ya empieza a verse. El proceso de transición hacia la “normalidad” en Nueva York comenzará en 10 días, una vez venza la extensión emitida por el Gobierno estatal, pero no para todos los municipios, pues se hará por regiones, y la Gran Manzana todavía no está dentro de la lista de localidades preparadas para reabrir.

Así lo advirtió el mandatario estatal este lunes, tras anunciar que la reapertura del estado se realizará por zonas y no de manera general.

“Si el norte del estado tiene que esperar a que el sur del estado (la Gran Manzana) esté listo, esperarían mucho tiempo”, dijo Cuomo, explicando la razón por la que ha dado su visto bueno para que localidades de Upstate, pero no todavía los cinco condados, empiecen a planear desde ya el levantamiento de la cuarentena y la apertura de negocios.

Cuomo aseguró que la decisión de reapertura está basada en el descenso paulatino que han tenido los indicadores del COVID-19 en los últimos días y reveló que aunque las muertes siguen siendo muchas, continúan disminuyendo, al igual que las hospitalizaciones y los pacientes conectados a respiradores.

En las últimas 24 horas se registraron 226 muertes, 54 menos que el día anterior, lo que elevó la cifra total de fallecidos a 19,203, de las cuales 13,536 ocurrieron en la ciudad. Los contagios ya llegan a los 321,833, de ellos 170,534 en la Gran Manzana.

Reapertura en cuatro fases

El mandatario estatal explicó que la reapertura de las localidades se realizará en cuatro fases: en la primera, reabrirán las industrias de construcción y fábricas. La segunda fase incluiría servicios profesionales, financieros y de seguros, al igual que negocios minoristas e inmobiliarios.

Asimismo, en la tercera fase abrirán los restaurantes y hoteles y en la cuarta los negocios relacionados con las artes y el entretenimiento, al igual que la recreación y la educación.

“La reapertura no puede darse al tiempo en todo el estado porque cada parte tiene situaciones diferentes y en vez de abrir todo, vamos a abrir en base a regiones tomando en cuenta varias métricas”, comentó el Gobernador, al tiempo que mencionó que cada localidad deberá presentar un plan de reapertura al Estado para que reciban el visto bueno para iniciar su regularización.

“Es el 15 de mayo cuando la orden de pausa expira y las regiones pueden reabrir y hacer sus propios análisis, pero basados en hechos y tienen que empezar a planear lo que van a hacer ya. No esperen a mayo 15. No me llamen el 15 de mayo a decirme: ‘bueno, la orden de pausa expiró. Quiero abrir’, porque voy a hacerles las peticiones que acabo de presentar”, advirtió el político. “Vamos a abrir de manera segura y con inteligencia”.

Tras destacar que el Estado ya ha realizado 1 millón de pruebas del COVID-19, el mandatario estatal dijo que dentro de las métricas que las regiones deberán cumplir para poder reabrir, están, entre otras, tener al menos 14 días de disminución en el total de hospitalizaciones y muertes, y en zonas con pocos casos, no tener 15 nuevos casos totales o 5 nuevas muertes en 3 días seguidos.

“Cada región debe tener la capacidad de manejar un aumento potencial en los casos. Las regiones deben tener al menos un 30% del total de camas hospitalarias y de UCI disponibles, por si hay un resurgimiento. al igual que el nuevo requisito de que los hospitales tengan al menos 90 días de existencias de equipos y suministros hospitalarios”, dijo Cuomo.

Otros de los requerimientos serán tener una línea base de 30 funcionarios de rastreo y seguimiento de nuevos casos por cada 100,000 habitantes, realizar 30 pruebas por cada 1,000 residentes y que los negocios que reabran presenten cambios para proteger a los clientes.

“Tienen que reimaginar sus operaciones, con nuevos estándares. Pensar cómo hacer para proteger a las personas, cómo cambiar los espacios y mantener un ambiente seguro”, agregó el Gobernador.

Más multas a quienes no cumplan reglas

El líder demócrata también se refirió a las denuncias de que el fin de semana muchos neoyorquinos, como los captados en Central Park, no respetaron el uso de mascarillas de protección ni el distanciamiento social y pidió a las autoridades municipales que incrementen sus acciones con multas y penalidades para que la gente cumpla las normas.

“No usar tapabocas es irrespetuoso. No es difícil usar mascarilla. Ustedes la usan para protegerme y yo la uso para protegerlos. Nos debemos cierta cantidad de respeto (…) y los gobiernos locales tienen la habilidad de reforzar la norma y penalizar”, dijo Cuomo. “Sí creo que deberían sancionar (a la gente que incumpla), porque estamos en una emergencia pública, no les estamos pidiendo un favor. Hay una orden que emití y los gobiernos locales tiene la responsabildiad y el derecho legal de imponer penalidades o sanciones. Creo que tienen que poner penalidades”.

Cifras del coronavirus en NY: