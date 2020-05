¿Idea descabellada? Leyenda del Man U propone que la Premier League se mude a un país seguro para terminarla

En una liga donde las opiniones sobre el regreso del fútbol están tan divididas, un histórico del Manchester United, Gary Neville puso sobre la mesa una idea muy extraña sobre terminar el torneo en un país extranjero donde sea seguro, ya que considera que en Inglaterra no se podrá garantizar la salud de los jugadores.

“Podrían sacar del país a los jugadores, las televisiones y la prensa, estar una semana o dos de cuarentena y jugar la competición en un sitio en el que esté probado que se puede controlar el virus. Hay un par de sitios en Europa sin coronavirus que pueden ayudar a la Premier a terminar”, dijo Neville en la cadena para la que trabaja: Sky Sports.

A la Premier League aún le restan 8 jornadas, por lo que esta idea implica una mudanza de aproximadamente dos meses. Muchos consideran que es una locura, pero otros opinan que es lo mejor. Al igual que la discusión sobre el regreso de la liga, esta propuesta también dividió opiniones; incluso hubo quienes propusieron ciudades para realizarla, como quien planteó esta cancha de Noruega.

We could finish the Premier League season there @GNev2 ?@Alfie_1968 @mothball69 🤔 https://t.co/jBWrJHjDgs

— RED AGAIN! 👍 (@27reddevil) May 4, 2020