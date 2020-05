Lucía Méndez sufre de ansiedad por encierro

La cuarentena le ha pasado factura a la actriz

Lucía Méndez aparece tras siete semanas de ausencia a causa de la cuarentena por el Covid-19, y revela que ha sufrido momentos de ansiedad, pero asegura que su hijo Pedro Antonio, es quien más la cuida.

“Quiero decirles que en esta cuarentena yo me he sentido a veces bien, luego mal, luego con ansiedad, luego sin ansiedad, indica.

“Luego quiero salir, pero no puedo salir porque mi hijo no me deja irme al súper, quiero que lo sepan. Mi familia atacada porque me quiero ir a la bicicleta, me quiero ir en el carro pero no me dejan”, completa

La actriz comparte que ya tiene algunas actividades para los momentos más difíciles y que le han ayudado a sobrellevar el encierro.

“Hay que tener responsabilidad, hay momentos en que sí me siento un poco mal pero trato de hacer ejercicio, ya aprendí a cocinar algunas cosas, me ha servido de mucho porque es una gran lección“, expresa.

La mexicana recientemente lanzó su sencillo “Un Alma en Pena” versión 2020.

“Estoy realmente muy contenta con la respuesta de ustedes, no dejen de escucharla, ha sido muy emocionante volver a hacerlo, acordarme de mi compadre Juan Gabriel y sobre todo que a ustedes les ha gustado”, manifiesta.

