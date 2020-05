Perdió el embarazo por los golpes que recibió: El desgarrador relato de la expareja del jugador de Boca acusado de violencia de género

Daniela Cortés dio testimonio de las agresiones que habría recibido de Sebastián Villa

Daniela Cortés, expareja sentimental del jugador de Boca Juniors Sebastián Villa, quien acusó al colombiano de violencia de género, relató que en mayo del año pasado, después de una confrontación con el delantero xeneize, fue golpeada al grado de provocarle una interrupción del embarazo que recién había confirmado.

“Tuvimos una discusión en Argentina. En ese momento me pegó y me maltrató, ese mismo día tuve un sangrado impresionante, yo me había hecho una prueba de orina casera (embarazo) y había dado positiva”, declaró Cortés en entrevista para el canal argentino Crónica TV. “Al otro día me desperté con un cólico, fui al médico y me hicieron una ecografía, vieron que el endometrio estaba dilatado, pero ya no había feto”, agregó.

💬 ​"Sucedió en mayo de 2019. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor…" pic.twitter.com/ezSRsd8izw — Diario Olé (@DiarioOle) May 3, 2020

Apenas el martes en su cuenta de Instagram, Cortés había hecho públicas las presuntas agresiones que Sebastián Villa le había ocasionado, lo que derivó en que levantara una denuncia formal ante las autoridades argentinas, quienes como medida cautelar ordenaron al atacante de Boca no acercarse a su exnovia, además de impedirle su salida del país en los siguientes 30 días.

Asimismo, Daniela Cortés describió a Villa como una persona “bipolar” y con trastornos en su comportamiento. “Por momentos está bien, feliz, muestra alegría, y al otro momento es grosero, insulta”, explicó.

Por lo pronto, el caso ya se encuentra en seguimiento por las autoridades correspondientes; sin embargo, las medidas de confinamiento establecidas por el gobierno argentino a causa del coronavirus, podrían retrasar el curso de la investigación.

