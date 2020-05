Rescatan himno de EEUU en español para liderar campaña en apoyo a inmigrantes esenciales durante coronavirus

La traducción fue ordenada después de la Segunda Guerra Mundial por el presidente Roosevelt

Gregoria y Sofía son inmigrantes que laboran en granjas de Carolina del Norte. Su trabajo es esencial en el suministro de alimentos en los Estados Unidos en medio de la pandemia de coronavirus, pero padecen falta de atención, pago adecuado y protección básica.

A Sofía incluso le regatearon su salario tras dos semanas de ausencia por enfermedad. “Hasta que no fui al hospital fue que me pagaron”, compartió durante un foro sobre cómo la pandemia ha impactado a trabajadores esenciales como ella en granjas y empadadoras de comida, organizado por America’s Voice.

Ambas coinciden en que las protecciones que tienen mínimas: sin mascarillas adecuadas y con poca obediencia para el distanciamiento social, además de la condición vulnerable que enfrentan si pierden su trabajo, al no tener ingresos adicionales.

El 53 por ciento de los empleados en granjas son inmigrantes como ellas, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Aunque miles de ellos tienen la visa H-2A para laborar, miles más son indocumentados.

Para ayudar a esos trabajadores, un grupo de asociaciones civiles organiza un concierto Altísimo Live!, inspirado en Live Aid. Se trata de un festival de música y cultura pop cuyo objetivo es recaudar $3 millones de dólares para el Fondo de Ayuda contra la Pandemia entre Trabajadores Agrícolas.

El inicio del evento será con la interpretación del himno nacional estadounidense, El Pendón Estrellado, Jeidimar Rijos, quien ganó la versión en español de “La Voz” en EEUU.

“La versión oficial del himno nacional en español… nadie la ha usado nunca”, contó Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human, una de las organizaciones que patrocinan el evento. “Hubo una competencia y se la ganó Clotilde Arias, quien finalizó esta versión del himno nacional que era parte de la política del buen vecino del presidente Roosevelt”.

Romo Edelman explica que después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt reconoció la importancia de América Latina y de los hispanos en EEUU, por lo que buscó acercarse a ellos con una versión en español del himno. Él murió al poco tiempo.

“En este contexto de entender que los hispanos estamos desproporcionadamente afectados por covid, tanto a nivel de salud, tenemos el índice de mortalidad más alto del país, como a nivel económico, nuestras pequeñas y medianas industrias, nuestros trabajores, no sólo los agricultores, sino todos (son afectados)”, expuso. “Aunque somo el 17% de la fuerza laboral del país, la mayoría trabajamos en estos sectores más afectados”.

Indicó que al menos 19 millones de hispanos hacen labores esenciales y para la mayoría es casi imposible quedarse en casa.

“Para nosotros no es posible… los que manejamos los traileres, los que cocinamos, los que estamos en funciones esenciales, en los hospitales, en las entregas a domicilios”, dijo. “Por eso más que nunca necesitamos que se sepa que estamos en las trincheras, sacando al país adelante… pero que necesitamos ayuda. Vamos a abrir el concierto”.

El esfuerzo de recaudación de fondos se integra al lanzamiento de la campaña Hispanic Star, que integra símbolos patrios estadounidenses, como la estrella, pero en forma en una “ñ”, la letra distintiva del español.

Romo Edelman destaca que ese logotipo busca integrar a las distintas comunidades hispanas, es decir, personas de diferentes orígenes.

“Nosotros los hispanos somos muy diversos… simplemente no tenemos un símbolo para todos hispanos, entonces creamos un símbolo que le llamamos hispanic star”, explicó. “Nosotros somos cien por ciento hispanos, latinos, pero también somos cien por ciento americanos… que queremos tanto a este país lleno de oportunidades”.

