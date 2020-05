Antes de insultar a alguien, Twitter te preguntará si estás seguro de hacerlo

La empresa de Twitter informó que esté probando una herramienta que detectará cuando los usuarios escriban un mensaje ofensivo y preguntará si realmente deseas enviarlo.

No es el botón de editar, pero permite revisar los comentarios antes de que sea demasiado tarde.

La compañía dijo el martes que está realizando una prueba limitada en iOS que le mostrará a los usuarios un aviso si su respuesta a un tuit usa lenguaje que puede considerarse ofensivo.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020