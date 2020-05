Golpea a anciana con un tubo para robarle una pizza

El pasado 21 de abril, el Departamento de Policía de Tucson, Arizona, compartió en Twitter un video que ha causado indignación entre los usuarios, a tal grado que se volvió viral.

Resulta ser que una cámara de seguridad colocada en un local de Peter Piper Pizza grabó el momento exacto en el que una anciana es agredida brutalmente por un hombre con el único objetivo de robarle las 2 pizzas que había comprado.

En la grabación se ve claramente cuando la mujer de 77 años pretendía salir del local, cuando de repente esta persona la golpeó fuertemente con un tubo en la cabeza.

GRAPHIC VIDEO: Tucson we need to catch this guy! This 77-Year-old victim is attacked by a suspect as she is exiting a business (in the area of 12th/Ajo). The suspect used a metal pipe to strike her and ran off with her property. You can remain anonymous when contacting 88-Crime. pic.twitter.com/6zx9SqzaDI

— TPD Robbery (@TPD_Robbery) April 28, 2020