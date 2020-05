Se terminó la sequía de béisbol en la TV: Liga Coreana y ESPN llegan a un acuerdo para transmitirse en EEUU

A tan solo un día de cantarse el play ball en en la Organización de Béisbol de Corea (KBO), la cadena deportiva ESPN dio a conocer que transmitirá en directo seis partidos a la semana de esta liga en Estados Unidos como parte de su estrategia para comenzar a recuperar espacios perdidos por el colapso de la actividad en los deportes alrededor del mundo a causa del coronavirus.

Hace poco más de dos semanas, se supo del interés del consorcio televisivo por llevar al mercado estadounidense los partidos de la KBO ante la ausencia indefinida de las Ligas Mayores; sin embargo, las negociaciones se habían congelado una vez que trascendió la intención de la televisora por no pagar derechos, situación en la que el circuito coreano no estaba de acuerdo.

Finalmente, a unas horas de que arranque el calendario regular de 144 partidos a puerta cerrada y ante estrictas medidas sanitarias, se hace el anuncio oficial del convenio en un hecho sin precedentes en la historia de la KBO.

ESPN will air six KBO games per week. Here's the schedule for this week! pic.twitter.com/QB0mb9srDZ

— Jared Diamond (@jareddiamond) May 4, 2020