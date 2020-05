Tarjeta de $400 dólares y $300 adicionales para comida son gran alivio para indocumentados en California

Activistas crean fondo para inmigrantes

Las organizaciones Inclusive Action for the City, East Los Angeles Community Corporation y Public Counsel crearon un fondo para apoyar a cientos de indocumentados que no pueden trabajar ante la emergencia por coronavirus.

Su labor se logra a través de donaciones, reportó Univision, lo que ha permitido repartir más de $250,000 dólares.

Los apoyos han llegado de otros grupos, como United Way, Roy y Patricia Disney Family Foundation, además de la creacion de un perfil en GoFundMe, donde han recaudado más de $83,000 dólares.

El reporte señala que la coalición ha entregado 387 tarjetas de $400 dólares a inmigrantes que fueron seleccionados por los comités organizadores.

“Cada semana reparten unas 100 tarjetas en un día preseleccionado y los beneficiados acuden por cita, para evitar aglomeraciones y robos”, indica el informe.

El objetivo es ayudar a las personas que no han recibido apoyo económico del Gobierno federal o estatal.

Los inmigrantes también reciben dos tarjetas de $150 dólares para comprar comida.

Entre los beneficiados está el guatemalteco Lucas Tax, quien reconoce que ha sido un gran alivio obtener el dinero para cubrir algunos gastos, principalmente comida. Confió que ha gastado con inteligencia los fondos, para aprovecharlos al máximo.

Los activistas, quienes buscan ayudar al mayor número de personas posibles, han recibido 1,000 solicitudes, reconoció Rudy Espinoza, dirigente del grupo Inclusive Action for the City.

El informe agrega que los apoyos en California para indocumentados han sido insuficientes, ya que en tres días, el gobierno de Los Ángeles recibió más de 454,000 solicitudes para que cada familia obtuviera un máximo de $1,500 dólares.