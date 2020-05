Con Metro by T-Mobile te ahorrarás $300 dólares en el nuevo iPhone SE

Metro by T-Mobile ofrece una promoción inédita para los que quieran hacerse del nuevo iPhone SE ya que Metro cubrirá $300 dólares a través de reembolsos instantáneos y de canje.

Para obtener esta oferta, quienes se cambien solo necesitan mostrar una identificación a modo de verificación y hacer 6 pagos de servicio mensual en cualquier plan, como el plan ilimitado por $25 dólares al mes por línea.

The new, powerful #iPhoneSE is now at Metro.

Get what you love. Love what you pay! 💜

— Metro by T-Mobile (@MetroByTMobile) April 24, 2020