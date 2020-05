Dos pasajeros apuñalados con machete dentro de bus MTA en Nueva York

Dos hombres fueron apuñalados con lo que pareció ser una pequeña espada o machete mientras viajaban en un autobús en el Alto Manhattan ayer por la tarde, dejando a uno de ellos en estado crítico, reportó la policía.

El incidente ocurrió en el autobús M100 en 129th Street y Amsterdam Avenue, en Manhattanville alrededor de las 3 p.m. del martes.

Oliver Reed, un joven que presenció el apuñalamiento, le dijo al New York Post que no pareció haber sido provocado.

“Me subí al autobús y estaba mirando a mi alrededor y vi a un hombre sacar su arma, un cuchillo”, narró Reed. “No sé si fue un machete. Él procedió a apuñalar a un hombre, y lo cortó un par de veces. No sé qué lo poseía, pero se acercó a otro hombre al frente del autobús y lo cortó”.

Un pasajero de 44 años fue apuñalado en la pierna y otro de 58 años estaba en estado crítico después de que le cortaron la cara.

“Procedí a decirle al conductor que parara el autobús, abriera las puertas, y básicamente estaba tratando de abrir las puertas yo mismo”, dijo Reed.

“Cuando el autobús se detuvo, todos salimos y el atacante se bajó del autobús e intentó esconderse”, agregó el joven, explicando que él mismo llamó a la policía.

El atacante fue detenido en el lugar, informó NYPD. Un funcionario de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) dijo que el conductor del autobús no estuvo involucrado y siguió el protocolo adecuado.

Ni las víctimas ni el sospechoso han sido identificados.

