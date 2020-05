Dueña de peluquería en Dallas elige ir a la cárcel en lugar de cerrar su negocio para evitar contagios

La propietaria de un salón de belleza en Dallas, Texas, ha estado operando su negocio con normalidad incluso después de que un juez le ordenara a cerrarlo de manera temporal para evitar la propagación del coronavirus.

Shelley Luther, dueña de Salon À la Mode, hizo caso omiso a las indicaciones del juez de distrito estatal del condado de Dallas, Eric Moyé, le enviara una carta ordenando el cierre. Luther rompió la carta el pasado 25 de abril ante un grupo de personas que se manifestaba en Frico bajo el lema de Abrir Texas. Con aire desafiante, la mujer arrojó los trozos de papel a la multitud, tal y como informó un diario local.

Luther enfrentaba cargos criminales y civiles de desacato a la justicia, pero Moyé le ofreció la oportunidad de hacer las cosas bien. La mujer debía admitir que había sido egoísta al seguir abriendo su peluquería y empezar a cumplir la ley. Pero ella se negó a hacer ambas cosas

“Tengo que discrepar con usted, señor, cuando dice que soy egoísta, porque alimentar a mis hijos no es egoísta“, dijo este martes Luther en corte, tal y como informó la prensa CBS DFW. “Tengo estilistas que están pasando hambre porque prefieren alimentar a sus hijos. Así que, señor, si piensa que la ley más importante que alimentar a los niños, entonces continúe con su decisión, pero no voy a cerrar el salón”, añadió. El juez la condenó a siete días de prisión.

La sentencia se conoció el mismo día que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que el estado permitiría a peluquerías y barberías retomar su actividad a partir del viernes. La decisión del político de adelantar la fecha de apertura de estos establecimientos llegó después de presiones internas de su partido y de los empresarios.

Varias peluquerías y centros de estética de Texas han desafiado el mandato estatal con el argumento de que están agobiados por la situación financiera de sus negocios y que no pueden pagar sus facturas.

En Texas se han confirmado más de 35,000 casos de coronavirus y más de 1,000 muertes. En condado de Dallas es el que ha registrado más contagios (4,869) y muertes (123), según Worldometers.

The judge told Shelley Luther she

could avoid jail time if she apologized, admitted she was wrong, and agreed to close her hair salon until it was allowed to open.

This is her response…@CBSDFW pic.twitter.com/1phdNUsLme

— Andrea Lucia (@CBS11Andrea) May 5, 2020