Elegante y sensual: Clarissa Molina impacta en la portada de los 50 más bellos

Nuestra portada número 2 #50masbellos en cuarentena es de @clarissamolina. "Mientras más crecemos espiritualmente más tenemos paz interior" 😘, dijo Molina. 📸:Yael Duval. Peinado: Nadiel Beltrán; Maquillaje: Sarah Quezada; Estilista: Mannelik Ortega/ Director creativo @hermanalberto / Directora de foto: Marlenni Taveras @peopleenespanolfoto/@marlenni / historia by @lenapeople/ Editores ejecutivos @soymariamorales @jutset/ Editor en jefe @armandocorrea 😉