Fabio Melanitto: fue galán en los 90, se casó con Ivonne Montero y su asesinato quedará impune

La actriz reconoció que no siguió el caso por miedo al crimen en México y le darán carpetazo

El 15 de agosto de 2018 en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México, un sicario acabó con la vida de Fabio Melanitto, ex integrante de UFF y ex pareja de Ivonne Montero.

Sin denunciantes, ni quejosos, el crimen quedará impune. Así lo hizo saber la actriz mexicana.

“Lo último que supe es que estaban dando el cierre del caso, porque no había en México quien le diera seguimiento al caso”, expresó Ivonne en declaraciones a la prensa mexicana.

La famosa y madre de la hija de Melanitto, hizo referencia a que nadie de la familia del occiso vive en México y ella tenía miedo de seguir el proceso.

“Yo no hice nada, por seguridad, por mi hija. Por otro lado siento que no me correspondía”, dijo.

“Quedó como un caso más, impune, como muchos casos. Lamentablemente no tenemos todavía la capacidad de erradicar el tema. Mientras no haya un castigo real”, agregó.

El crimen siempre estuvo bajo la sombra del crimen organizado y hubo suspicacias de que Melanitto fue ejecutado en un ajuste de cuentas. Recibió tres balazos en la cabeza y dos en la espalda.

Montero se niega a entrar en detalles. “En ese sentido desconocía lo que era de su vida, dónde trabajaba, con quién se juntaba, desde que salió de su casa, no quise saber”.

Ella reconoce que el sicario fue con saña a quitarle la vida. “Fue algo directo, por eso la idea de que se siguiera la investigación, porque no era normal, había que investigar muchas cosas”.

Sigue leyendo