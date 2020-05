Fidelis Care ofrece cobertura de salud para quienes han perdido el empleo

Contenido Patrocinado

La crisis de salud pública por el COVID-19 ha puesto en jaque el sistema sanitario del estado y a la vez ha ejercido una enorme presión en la economía de muchas familias, cuyos miembros perdieron el empleo en medio de las medidas restrictivas tomadas para evitar la propagación de la pandemia.

Desde mediados de marzo, más de 1.2 millón de neoyorquinos (más de un 10% de la fuerza laboral del estado) han reclamado beneficios de desempleo. Para muchos de estos trabajadores, la pérdida del empleo no solo ha impactado sus ingresos sino que ha generado una preocupación sobre cómo mantener a sus familias y sobre todo cómo proteger su salud durante la pandemia.

Según la New York State Health Foundation, aproximadamente la mitad de los neoyorquinos tiene seguro médico mediante su empleador, por lo que, para muchos, quedar sin empleo conlleva una incertidumbre acerca de cómo abordar opciones de cobertura médica convenientes.

Precisamente, para ayudar a paliar esa inquietud y darle la cobertura de salud que necesitan, Fidelis Care ofrece opciones para los neoyorquinos que han perdido el trabajo o han tenido cambios de ingreso. Para ellos hay muchas opciones de seguro médico disponibles. Se pueden inscribir en Medicaid Managed Care, Plan Esencial y Child Health Plus durante todo el año. La inscripción a Medicaid Managed Care, Child Health Plus, Plan Esencial y Planes de Salud Autorizados se ofrece a través del NY State of Health, el mercado oficial de planes de salud. Además, está disponible un período especial de inscripción para los Planes de Salud Autorizados hasta el 15 de mayo, tal como lo anunció el NY State of Health.

“Los efectos del COVID-19 sobre la salud pública tienen un gran alcance. No solamente está afectando la salud de las personas, sino también su situación laboral y, potencialmente, su capacidad para acceder a la atención médica”, dijo Pam Hassen, directora de Compromiso con los Miembros de Fidelis Care. “En Fidelis Care, estamos brindando apoyo a los residentes locales en las comunidades al proporcionar acceso a una cobertura conveniente y de calidad, y recursos para ayudarlos a que se postulen para la inscripción telefónicamente”.

Entre las opciones de cobertura se encuentran:

Medicaid Managed Care:

Para los neoyorquinos que no puedan pagar su atención médica.

NOTA: La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES) proporciona asistencia económica para individuos, familias y pequeñas empresas afectados por la pandemia del COVID-19. Dicha ley puede incrementar las prestaciones por desempleo para los neoyorquinos hasta $600 por semana, pero no tendrá efecto sobre la elegibilidad para los programas de Medicaid.

Child Health Plus

Para niños y jóvenes menores de 19 años que no tengan seguro en el Estado de Nueva York y que no sean elegibles para Medicaid.

Las primas mensuales se basan en el ingreso familiar, sin copagos ni deducibles.

Plan Esencial

Para neoyorquinos de ingresos más bajos que tengan menos de 65 años y no califiquen para Medicaid o Child Health Plus.

Planes de Salud Autorizados (QHP por sus siglas en inglés)

Para neoyorquinos que busquen una cobertura conveniente y de calidad que no califiquen para Medicaid, Plan Esencial o Child Health Plus.

Los Planes de Salud Autorizados ofrecidos a través del NY State of Health están disponibles en cuatro categorías de metales (Platinum, Gold, Silver y Bronze).

Están cubiertas las visitas al médico, las estancias hospitalarias, la atención de emergencia, el cuidado a la madre y al recién nacido, la atención de salud mental y más.

Fidelis Care puede asistir a los neoyorquinos que tengan dudas sobre sus opciones de seguro médico. Los representantes calificados de Fidelis Care hablan español. Para obtener más información, los interesados pueden llamar al 1-888-FIDELIS (1-888-343-3547).