McLaren se une al Ventilator Challenge y comienza a fabricar respiradores médicos

McLaren no es indiferente a la conmoción que vive el mundo por la afectación derivada del coronavirus, por ello decidió formar parte de las marcas de autos que están ayudando a los sectores de salud para fabricar respiradores médicos que sirven como ayuda en el tratamiento de los pacientes infectados.

A través del Ventilator Challenge, la firma británica está invirtiendo todo su conocimiento y tecnología para crear a contrarreloj respiradores para las Unidades de Cuidados Intensivos.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren F1, mostró cómo las instalaciones en las que se crean algunas de las piezas más avanzadas del mundo aplicadas a sus autos, ahora se ha convertido en algo distinto, pues ahora la misión de los ingenieros y mecánicos de McLaren se ha centrado en crear piezas para ensamblar respiradores.

Take a look at the work going on at McLaren HQ to help produce medical ventilators and trolleys for the @VentilatorU consortium, as @ZBrownCEO shows us around. pic.twitter.com/01h9UK9zmL

— McLaren (@McLarenF1) May 5, 2020