Una llamada de teléfono difícil

Bancos, utilities y otros servicios pueden ayudarle con su presupuesto durante la pandemia, pero hay que armarse de paciencia y llamar

Esta crisis está obligando a la mayoría de las personas a tomar decisiones y cambiar de modo de vida de una forma incómoda. Se sale poco o nada de casa. No se ve a los amigos o a familiares. Faltan certidumbres y las finanzas personales aprietan.

Y cuando esto último ocurre hay que hacer llamadas. A muchos les cuesta porque hay que pedir cosas con determinación y no es agradable, pero es lo que toca hacer. Hay que llamar a los bancos, a los emisores de tarjetas y a las empresas que proveen electricidad y gas además de las aseguradoras. En general a todos aquellos que mensual o trimestralmente mandan un bill.

La mayor parte de quienes esperan que se les devuelva el bill pagado son conscientes de que las circunstancias son excepcionales y que hay muchos afectados por lo que están ofreciendo facilidades para que sus clientes puedan pagarles.

Pero en la mayoría de los casos hay que llamar para pedir esta ayuda o informarse de lo que se ofrece.

Por ejemplo, ConEd, en Nueva York ofrece eliminar la penalidad por pago retrasado y muchos de sus clientes pueden pedir acuerdos de pagos que se acomoden a su situación. No se va a cortar el servicio de luz pero es importante que se hagan las llamadas para saber si esta u otras facturas pueden retrasarse o acordar con la empresa o entidad financiera hacer pagos fraccionados durante una serie de meses en otro momento.

La mayor parte de los emisores de tarjetas de crédito están facilitando los pagos de los balances con distintas fórmulas, desde permitir que se deje de pagar un mes a no contabilizar los intereses o eliminar comisiones. Casi todas las entidades están ofreciendo una ayuda u otra. Pero no se da si no se solicita.

Es algo que también se aplica para las hipotecas, de hecho ya más de siete millones de hipotecados tienen aprobado un periodo de gracia de varios meses para pagar su cuota mensual.

Lamentablemente los tiempos de espera para conectar son largos y hay que escuchar muchas músicas de esperas.

Las empresas han aconsejado que se contacte por chat en sus páginas de internet y dada la situación excepcional muchas de las peticiones se registran y aprueban sin tener que dar muchas explicaciones sobre los problemas a los que se hacen frente.

A muchas personas les cuesta tener esa conversación. Es incómoda porque revela mucha vulnerabilidad pero es una situación en la que están muchos otros clientes. Hay protocolos en marcha para atender esas peticiones en la mayoría de los casos pero también hay que tener en cuenta que es posible que tenga que hacer más de una llamada para que le orienten bien lo mejor posible sobre las posibilidades de ayuda con su cuenta.

Y eso es importante porque hay que preguntar mucho para solucionar todas las dudas que se tengan sobre el acuerdo de pago al que se llegue.

En este sentido está solicitando un forbearance o suspensión de pago temporal sepa qué pasa cuando el plazo se cierra. ¿Tiene que pagar todo de una vez?¿Se puede incluir parte de lo que se deba en siguientes plazos?¿Qué es lo que se puede perdonar?

Otra de las cosas que se tiene que preguntar es si los retrasos en los pagos suponen la suma de más intereses.

Si es el caso se puede encarecer mucho un aplazamiento y hay que valorar qué merece la pena pagar antes que después. Cuando le informe de los intereses considere que por ejemplo los emisores de tarjetas le dirán cuál es el APR, es decir el porcentaje anual. Pida que le informen de qué significa este APR en su cuenta particular.

Una última consideración a tener en cuenta es si se informa o no a los bureaus de crédito. Si puede dejar de pagar el mínimo en su tarjeta de crédito o no pagar una hipoteca, es importante que no se contabilice el impago de forma negativa en su informe crediticio. No es la primera preocupación, dada la situación, pero es importante reducir el daño en todos los golpes.