Gobernador de Texas crea unidad especial contra avispones asesinos

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la designación de un equipo especial de trabajo para batallar contra los “avispones asesinos” en el estado.

El “task force” será liderado por expertos de Texas A&M AgriLife.

El fin de la iniciativa es proteger el hábitat de las abejas con campanas de examinación de estos espacios y orientación a la ciudadanía.

Estos avispones, procedentes del este de Asia y divisados en Estados Unidos por primera vez en noviembre pasado, son depredadores de abejas, insectos cuyos servicios de polinización son claves en la agricultura.

Debido a lo anterior, las autoridades temen un efecto en cadena a largo plazo que impacte el suministro de alimentos a nivel nacional.

El reporte de este miércoles de Click 2 Houston indica, sin embargo, que al momento no se han registrado avistamientos de los avispones en el estado.

“A pesar del puñado de avistamientos no confirmados, no existe evidencia de estas especies en el noroeste desde el descubrimiento iniciar en noviembre del año pasado”, indicó la entomóloga del Houston Museum of Natural Science al tiempo que consideró el asunto uno serio.

Davidson recomendó a los residentes mantenerse alerta.

“Si ve algún insecto que usted no conoce, no se le acerque. Como la mayoría de los insectos sociales, estos avispones usualmente no pican a menos que estén protegiendo a colmenas o a la reina”, explicó la experta.