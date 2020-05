Estos son los negocios que pueden reabrir (y los que no) en la fase dos de la pandemia en California

A partir de hoy, viernes 8 de mayo, varios negocios de California podrán reabrir al iniciar la fase dos de la contingencia debido a la pandemia y como parte del proceso de reactivación de la vida social y económica.

El gobernador Gavin Newsom anunció a principios de semana que el progreso obtenido en las medidas de contención del coronavirus permitirá una reapertura gradual de la economía del estado al pasar a la fase dos, lo que significa que cierto tipos de negocios podrán reiniciar operaciones.

Los comercios permitidos para reabrir son tiendas minoristas sólo para recoger productos:

Los negocios que aún no podrán abrir en la fase dos de la contingencia debido a que representan alto riesgo de propagación del coronavirus son:

Newsom revela las reglas para que las comunidades de California puedan reabrir negocios

NEW: Today CA released guidance for some lower risk industries to begin re-opening.

Starting TOMORROW places like:

-clothing stores

-bookstores

-florists

-sporting goods

Along with manufacturing and logistics associated can start to re-open.

LEARN MORE: https://t.co/xtXFwVeWc2 pic.twitter.com/raiY8W21r9

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 7, 2020