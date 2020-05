Un joven latino de Albuquerque encontró $135,000. En lugar de quedárselo, llamó a la policía

Lo que acaba de hacer un adolescente de Albuquerque, en Nuevo México, le ganó el reconocimiento de su comunidad… y el orgullo de su familia.

Él encontró una bolsa con $135,000 dólares en efectivo cerca de un cajero automático y la entregó a la policía, reporta la emisora local KRQE.

Cuando José Nuñez Romaniz, un estudiante de 19 años, llamó a la policía el domingo, la historia que se desarrolló atrajo la atención de los líderes de la ciudad. El jueves, fue reconocido por las autoridades de Albuquerque, por hacer lo correcto cuando nadie lo estaba mirando.

Jose Nuñez Romaniz, a college student who wants to study criminal justice, has earned praise and rewards for returning a foot-long stack of cash that police say was left behind by a bank subcontractor and totaled $135,000 https://t.co/T1sXGhvbWi

“Qué gran oportunidad para nosotros de ver algo bueno en la comunidad con todas las tragedias que vemos con los jóvenes, esto realmente restaura nuestra fe en la comunidad también”, dijo el jefe de policía de Albuquerque, Mike Geier.

Geier, junto con el alcalde de Albuquerque, Tim Keller, le presentó a Nuñez algunas muestras de agradecimiento, diciendo que sus acciones del domingo reflejan la bondad en la comunidad.

Nuñez estuvo en el cajero automático de Wells Fargo cerca de Central y Juan Tabo el domingo por la mañana para obtener dinero para comprarle unos calcetines a su abuelo. Cuando miró hacia abajo, vio una gran bolsa transparente llena de efectivo: $135,000 dólares, para ser exactos.

El adolescente llamó inmediatamente al número 1-800 en el cajero automático y luego a la policía. Resulta que el subcontratista de Wells Fargo, cuyo trabajo es llenar el cajero automático, dejó el efectivo allí por accidente.

An #ABQ teen was recognized today for doing the right thing when no one was looking. He found $135K in cash and turned it in! https://t.co/nkm1t5QF9y @krqe @ABQPOLICE

— Gabrielle Burkhart (@gburkNM) May 7, 2020